Eboli, il direttore generale Asl incontra il comitato in difesa dell'ospedale cittadino

Il direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto, ha ricevuto una delegazione del Comitato in difesa dell’Ospedale cittadino di Eboli. Il Direttore Generale, come riferito dal sindaco Mario Conte, ha spiegato che la programmazione regionale non prevede, al momento, un ospedale unico e poiché a Battipaglia la necessità dell’adeguamento sismico era tale da non consentire di svolgere i lavori necessari senza chiudere il plesso, la decisione di costruirne uno nuovo era l’unica tecnicamente possibile per continuare a garantire l’assistenza sanitaria all’utenza.

La nota

“I finanziamenti disponibili – ha spiegato Conte al termine dell’incontro - sarebbero andati perduti se non avessero previsto i lavori, così come per l’ospedale di Eboli che, negli ultimi anni ha ricevuto fondi per circa 40 milioni di euro. Tra l’altro la nuova costruzione a Eboli comporterà un aumento a 150 posti letto. “Il Direttore – prosegue Conte - ci ha assicurato che i due ospedali coesisteranno con funzioni diverse. Ovviamente attendiamo l’atto aziendale per comprendere quale sarà l’effettiva rifunzionalizzazione, come il Dg l’ha definita, dei due ospedali".