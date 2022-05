Spariscono 100 euro dal reparto: medico di Eboli aggredito dal figlio di un paziente

Si sono vissuti momenti di tensione, nei giorni scorsi, all’interno di un reparto dell’ospedale di Eboli, dove – riporta La Città – è andata in scena una lite tra un medico e il figlio di un paziente.

Il fatto

A far scattare la violenza, la sparizione di 100 euro dal portafoglio dell’anziano ricoverato. Il figlio ha chiesto chiarimenti al medico che era di turno, il quale non ne sapeva nulla. E’ nata, di conseguenza, un’accesa discussione che, nel giro di pochi minuti, è sfociata in una vera e propria aggressione, con il camice bianco che ha riportato lesioni, contusioni e graffi al torace. Immediato l’intervento della guardia giurata, del primario e di alcuni colleghi che hanno condotto il medico al pronto soccorso per le cure del caso. Ora il figlio del paziente rischia una denuncia.