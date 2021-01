Ubriaco si scaglia contro la finestra del PS: tensione all'ospedale di Nocera

Momenti di tensione, nella serata di ieri, all’ospedale “Umberto I” di Nocera inferiore dove si è verificato un nuovo episodio di violenza.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito un uomo, pare in stato di ebbrezza, si sarebbe scagliato contro la vetrata del Pronto Soccorso. Fortunatamente non risultano feriti gravi. Su quanto accaduto indagano le Forze dell'Ordine, determinanti potrebbero essere le testimonianze di coloro che hanno assistito alla scena o le telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta, comunque, che avvengono atti del genere nel nosocomio nocerino, dove spesso anche medici e infermieri vengono presi di mira da pazienti violenti.