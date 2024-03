Ospedale Ruggi, approvato il piano di fabbisogno: mancano 554 medici

La Regione ha approvato il nuovo piano di assunzioni per l'ospedale Ruggi di Salerno. Quel che salta all'occhio è la carenza di personale: attualmente, infatti, l'ospedale opera con meno della metà del personale standard richiesto. Nonostante l'urgenza, il tetto di spesa limita le nuove assunzioni a solamente mille unità, molto al di sotto delle 554 posizioni di medici mancanti. In particolare, la cardiochirurgia si trova in una situazione difficile dopo la sospensione di alcuni medici, richiedendo interventi esterni per colmare le lacune.

I limiti

Il tetto di spesa, introdotto nel 2010 e leggermente modificato nel 2018, ostacola significativamente l'espansione del personale, lasciando l'ospedale con una grave insufficienza di operatori sanitari e tecnici, nonostante il fabbisogno aziendale evidenzi la necessità di un incremento sostanziale nelle assunzioni per coprire le lacune esistenti.