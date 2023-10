Sottopasso ferroviario di Paestum: pubblicata la gara d'appalto

Si avvicina la realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum. È stata pubblicata oggi, la gara d’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al progetto “Viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di Paestum”. Si tratta di una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che scadrà il prossimo 27 novembre al fine di aggiudicare l’appalto entro il 31 dicembre. L’importo complessivo dell’intervento, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito delle priorità del POC 2014/2020 – linea d’azione “Trasporti e Mobilità”, è pari a 7 milioni di euro

Il cantiere

L’opera riveste un carattere di particolare interesse pubblico: la realizzazione di questa infrastruttura risolverà le problematiche di accessibilità all’area archeologica di Paestum e la netta divisione territoriale tra l’area interna di Capaccio Capoluogo e l’area costiera, venutasi a creare dopo la chiusura del passaggio a livello avvenuta nel 2004. L’intervento, per le sue caratteristiche di fondamentale importanza su vasta scala territoriale, è stato inserito dell’elenco delle opere del Piano stralcio FSC 2021-2027 della Regione Campania.Il progetto approvato e a base di gara risulta di molto semplificato rispetto alle precedenti soluzioni ed è stato elaborato nel pieno rispetto delle caratteristiche, delle peculiarità e delle vocazioni del contesto di riferimento. Il progetto dell’infrastruttura è stato integrato da una serie di interventi di mitigazione paesaggistica al fine di minimizzare gli impatti negativi e valorizzare quelli positivi che le opere andranno a produrre sul contesto, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile nel massimo rispetto dell’ambiente e delle preesistenze del territorio.

Il commento

"È un giorno storico per Capaccio Paestum - dichiara il sindaco Franco Alfieri – Il sottopasso ferroviario è un’opera attesa da anni dalla comunità. Dopo la chiusura del passaggio a livello, avvenuta ormai venti anni fa, si era creata una cesura tra la parte interna del territorio cittadino e quella più vicina alla costa. Il sottopasso ferroviario collegherà Capaccio Capoluogo con l’intera frazione di Paestum e, più in generale, renderà più agevole l’accesso all’area archeologica tramite la Statale 18, con evidenti ripercussioni anche sull’accoglienza turistica. Abbiamo lavorato alla realizzazione di quest’opera fin dal nostro insediamento – continua Alfieri - Nonostante un iter lungo e complesso, con coraggio e visione non ci siamo mai arresi, ottenendo un importante finanziamento dalla Regione Campania, per il quale ringrazio il presidente Vincenzo De Luca, e superando tutti gli ostacoli burocratici che ci si sono presentati. Un grazie va anche ai nostri uffici e alla Soprintendenza per l’importante lavoro svolto. Entro la fine dell’anno l’appalto dovrà essere aggiudicato, dopodiché si andrà avanti spediti per realizzare l’opera il prima possibile".

L'iter

La pubblicazione della gara arriva dopo che, il 16 ottobre, si sono conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei servizi, con l’acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso di competenza degli enti interessati. Il 25 ottobre è stata definitivamente approvata in consiglio comunale la variante al vigente PRG e sono in corso di stipula gli accordi per cessione volontaria delle aree di proprietà privata sulle quali ricade l’intervento.