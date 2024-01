Aggressione a Pagani, uomo finisce in ospedale: si indaga

Mistero a Pagani, dove un uomo si è presentato al locale Psaut sostenendo di essere stato aggredito. Successivamente, è stato trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è stato preso in cura dai medici ed è tuttora ricoverato. In queste ore sarà sottoposto ad accertamenti sanitari. La vicenda è ora al vaglio dei carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del presunto aggressore.