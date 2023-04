Pagani, autista di bus bloccato nel traffico attacca il sindaco su Tik Tok: "Dove sono i vigili"

La viabilità a Pagani diventa un caso e finisce su Tik Tok. A scatenare la polemica - riporta La Città - un autista di autobus che, dopo aver pubblicato dei video riguardanti la segnaletica stradale e i disagi per il traffico veicolare, inizia ad usare parole al veleno nei confronti del sindaco Raffele Maria De Prisco.

Il caso

L’autista della linea 83 Scafati-Fisciano, durante il tragitto, appena arriva in via Ferrante scende dal pullman ed inizia a registrare un video inquadrando una fila di automobili continua, che compre la segnaletica orizzontale che delimita proprio la banchina di fermata dei pullman. Di qui le accuse al primo cittadino: “Guarda qua sindaco di Pagani, i vigili dove stanno? Ci incastriamo e io non so dove mi devo mettere, che devo rimanere per dieci minuti fermo in mezzo alla strada”. A queste frasi se ne aggiungono delle altre con epiteti più forti. Il video ha fatto subito il giro dei social arrivando ai piani alti del Comune di Pagani. Dal sindaco, almeno per il momento, nessun commento.