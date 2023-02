Furto in un negozio a Pagani: è caccia ai ladri in fuga

Ancora ladri in azione a Pagani. Ignoti, la scorsa notte, hanno messo a segno un furto all’interno del negozio “Men at work” situato in via Cesarano. Ingenti i danni all’attività commerciale, con una delle finestre, da cui sono entrati i malviventi, che è andata completamente distrutta.

Le indagini

Il negozio si occupa principalmente di vendita di abbigliamento per il volontariato, antincendio,segnaletica, allestimento di veicoli spe e non è la prima volta che finisce nel mirino dei malviventi, i quali hanno portato via un computer portatile e il denaro contenuto nella cassa. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.