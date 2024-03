Sfondano ingresso del market per rubare cassaforte, colpo fallito

Sfondano con un’auto l’ingresso di un supermercato per provare a rubare la cassaforte. E’ accaduto a Pagani, tra sabato e domenica, in piena notte. Nel mirino è finito un supermercato di via Alcide De Gasperi.

Il colpo fallito

Intorno alle 4 del mattino, un'auto - rubata in precedenza - da quella che si presume essere una banda di ladri, ha tentato il colpo eclatante puntando contro l'ingresso del supermercato, letteralmente distrutto dal veicolo. I ladri puntavano alla cassaforte, che non sono riusciti nè a rubare e nemmeno a forzare. L'allarme è stato lanciato da un cittadino con i carabinieri, poi, intervenuti sul posto. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza. Increduli i dipendenti del supermercato mentre si contano i danni, enormi, tra infissi e saracinesca distrutti.