Colpo in farmacia, caccia a due banditi: indagano i carabinieri

I carabinieri della tenenza di Pagani e del nucleo operativo di Nocera Inferiore stanno indagando su un colpo consumato martedì sera, in una farmacia comunale. Ad agire sarebbero state almeno due persone, coperte al volto da casco integrale.

La rapina

I due hanno portato via circa 1000 euro dall'esercizio in via De Gasperi. Parte della clientela all'interno è stata anche trattenuta dai due banditi, nel tentativo di uscire. Il colpo è durato pochi minuti, dopo la minaccia di uno dei due di consegnare l'incasso presente. Si lavora sull'identificazione fornita dalla vittima e testimoni, oltre che con i video delle telecamere di sorveglianza per individuare i due.