A Pagani un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di un 22enne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno perquisito l'uomo e la sua abitazione, trovando circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.