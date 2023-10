Pugni e schiaffi alla ex per tornare insieme, ragazzo nei guai

Un ragazzo di 21 anni di Pagani rischia il processo per stalking e lesioni: dal 2021 al 2022 avrebbe molestato, insultato e aggredito la ex fidanzatina, che lo aveva lasciato. L'imputato, non accettando la fine del rapporto, le danneggiò auto e portone di casa, poi l'aggredì più volte in strada, tra insulti e minacce.

La violenza

Durante una serata in discoteca a Salerno, inoltre, le morse con violenza le labbra, per poi schiaffeggiarla all'esterno, pretendendo che la stessa tornasse insieme a lui, dato "che le apparteneva". Per il giovane c'è la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura, che sarà discussa nelle prossime settimane dinanzi al gip.