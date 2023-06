Occupa 500 metri in più di spiaggia: denunciato titolare di lido a Palinuro

Continuano i controlli dei militari della Guardia Costiera lungo il litorale di Centola. In località Palinuro, negli ultimi giorni, sono stati effettuati sopralluoghi in cinque stabilimenti balneari. Uno di questi, all’esito degli accertamenti, è risultato aver occupato per circa 500 metri un’area maggiore di quella autorizzata.

La denuncia

Il concessionario è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria. E, inoltre, dovrà riportare tutto alla normalità nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.