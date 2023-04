Via libera del Comune: stalli blu gratis per i disabili

Stalli blu gratuiti per i disabili. La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni: in particolare, l’assessore alla viabilità Germano Baldi ha dato indicazione al competente dirigente di adeguarsi in tempi brevissimi alla disposizione di legge “comma 3-bis dell’articolo 188” del Codice della Strada, che prevede la gratuità senza limiti di tempo la sosta gratuita su strisce blu alle persone dotate di contrassegno auto disabili, qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Il commento

“Finora il nostro regolamento prevedeva la sosta gratuita nelle strisce blu per le auto con contrassegno disabili solo per la prima ora - afferma l’assessore Baldi - il sindaco Servali aveva già da tempo dato indicazioni affinché ci fosse la piena applicazione della legge e quindi la gratuità senza limiti orari, pertanto, ho chiesto agli uffici di accelerare la predisposizione degli atti per la necessaria modifica del piano della sosta. Più in generale, alla luce dei significativi cambiamenti che si stanno attuando in città l’Amministrazione procederà ad una radicale riforma della sosta e della viabilità”.