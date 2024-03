Parco del Seminario nel totale abbandono, Pessolano (Oltre): "Natella non pervenuto, il Comune intervenga"

"Il Parco del Seminario versa in condizioni indegne: è ora di restituirlo alla città rendendolo pienamente fruibile". Lo denuncia il capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. "Quest'area verde potrebbe essere un fiore all'occhiello per la zona alta della nostra Salerno ma continua a versare in uno stato di inaccettabile abbandono, essendo da tempo completamente priva di manutenzione. La vegetazione straripa, le giostrine per i bambini sono sepolte dall'erba, due alberi sono perfino crollati nell'area retrostante la sede succursale del Da Procida: una vergogna, se si tiene conto dei lauti compensi percepiti dalla cooperativa affidataria per la sua pulizia, che hanno toccato, nel 2022, la soglia di 42mila euro per trimestre". "L'ingresso secondario alle scuole dal Parco è, purtroppo, da tempo interdetto alla fruizione da parte dei piccoli utenti; nelle immediate adiacenze vi è un ascensore, chiuso da anni e, se riattivato, consentirebbe una più agevole accessibilità al sito specie da parte di anziani e diversamente abili. Il parco, una volta recuperato, potrebbe essere impiegato proprio dalle realtà scolastiche site nel quartiere per svolgere le attività di scienze motorie vista la ristrutturazione in corso delle loro palestre. Potrebbe divenire anche un importante centro di aggregazione in una zona ad elevata densità abitativa ed altamente urbanizzata: ciò potrebbe essere possibile con la riapertura del bar e della pizzeria che si trova all'interno dell'area verde, promuovendo l'affidamento, in modo trasparente, a soggetti privati che possano portare avanti l'attività garantendone l'assolvimento della loro fondamentale funzione sociale".

"Più volte - ha concluso il capogruppo di Oltre - ho sollecitato invano l'amministrazione a prendere provvedimenti per salvare questo storico parco cittadino, portando la questione all'attenzione dell'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella. Anche lui, proprio come il Sindaco, non pervenuto".