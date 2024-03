Angri, Pastore Tedesco azzanna un barboncino: accertamenti in corso

Attimi di tensione, oggi, ad Angri. Un Pastore Tedesco senza guinzaglio, infatti, ha azzannato un barboncino in piazza Annunziata, riducendolo in gravi condizioni. "Se sapete di chi è quel cane contattatemi in privato. E’ pericoloso anche per altri cani e umani", ha scritto sul gruppo Facebook "Sei di Angri se..." la proprietaria del cagnolino ferito, a cui il Pastore Tedesco ha quasi spezzato la colonna vertebrale.

L'appello della donna non è stato vano e alcuni utenti le hanno fornito le informazioni richieste: il caso adesso è stato denunciato alle forze dell'ordine. Accertamenti in corso.