Incidente sul lavoro, operaio schiacciato tra due camion: è grave

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a Pellezzano, dove un operaio è rimasto schiacciato tra due camion nel piazzale esterno di un’azienda situata in località Coperchia. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo di 39 anni, originario di Giffoni Valle Piana, stesse scaricando del materiale quando, improvvisamente, il suo tir avrebbe iniziato a muoversi. E per questo avrebbe cercato di fermarlo rimanendo schiacciato contro un altro mezzo pesante che era parcheggiato nel piazzale.

I soccorsi

A soccorrerlo sono stati i dipendenti della struttura. Il camionista è stato, successivamente, trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno: la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità dell'accaduto sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri.