Grossa perdita d'acqua a Dragonea, il Comitato Civico: "La strada è diventata un ruscello"

Una grossa perdita d'acqua sta creando non pochi disagi ai residenti di Via Iaconti, una strada divenuta un ruscello, a Dragonea (Vietri sul Mare). Il Comitato Civico Dragonea ha provveduto a segnalare la problematica all'Ausino e per conoscenza il Comune.

L'appello

Questa problematica si protrae già da diverso tempo e questa situazione crea praticamente un defluvio delle acque lungo la strada anche in virtù del fatto della occlusione delle caditoie e delle fognature perchè ostruite da terriccio e sterpaglie. “Chiediamo, agli enti interessati, di provvedere urgentemente per risolvere questo guasto che oltre a creare pericolo per la circolazione della strada rappresenta anche uno spreco di risorse idriche” fanno sapere dal Comitato.