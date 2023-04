Lavori sulla Cilentana: dal 6 aprile rimossi i cantieri per agevolare i viaggiatori di Pasqua

Lavori in corso sulla strada statale 18 VAR “Cilentana”: Anas sta eseguendo diversi interventi di manutenzione, per implementare gli standard di percorribilità e sicurezza dell’arteria viaria. Nel dettaglio, i principali lavori in corso riguardano il consolidamento e la conservazione di otto opere ad Agropoli (quattro delle quali già sostanzialmente completate in carreggiata sud) per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro ed un nuovo intervento di manutenzione – per un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro – afferente agli impianti tecnologici a servizio degli svincoli di ‘Agropoli Sud’, ‘Agropoli Nord’ e della galleria ‘Starze’, nel territorio comunale di Vallo della Lucania.

L'annuncio

Per agevolare il traffico in vista degli spostamenti previsti per il periodo pasquale, entro la giornata di domani – giovedì 6 aprile – Anas rimuoverà temporaneamente i relativi cantieri su strada che, in questa fase, stanno prevedendo l’attivazione del senso unico alternato sull’opera al km 104,080 ad Agropoli e nella galleria ‘Starze’ a Vallo della Lucania. Le attività riprenderanno a partire da mercoledì 12 aprile. L’ultimazione degli interventi sulle opere ad Agropoli è fissata per il mese di maggio, mentre la conclusione dell'installazione degli impianti tecnologici è fissata prima della stagione estiva.