Polla, gesto nobile di un 19enne: trova un borsello con mille euro e lo restituisce

È una bella storia quella che arriva da Polla, dove un 19enne di Petina ha restituito il borsello contenente mille euro ritrovato pochi minuti prima per strada.

Le ricerche

Il giovane ha allertato il padre, agente penitenziario, per capire in che modo rintracciare il proprietario. L'uomo, nonostante l'assenza di documenti all'interno del borsello, è stato ritrovato dopo una ricerca durata poche ore. Il proprietario ha affermato che quei denaro serviva per organizzare il battesimo al figlio.