Topi sul rione Carmine: i residenti ricorrono al veleno, ma lo ingeriscono i cani

Allarme polpette avvelenate sul rione Carmine. Alcuni commercianti e residenti della zona hanno notato le esche che ignoti hanno disseminato nel quartiere, in realtà, per sterminare i topi che stanno proliferando come non mai nell'ultimo periodo.

L'allarme

Tuttavia, ad essere attirati dalle polpette, inevitabilmente, anche cani e gatti: alcuni proprietari di Fido, purtroppo, sono stati costretti a ricorrere alle cure veterinarie per i loro amici di zampa che hanno ingerito il veleno. Si raccomanda prudenza e, ancora una volta, si rinnova l'appello alla pulizia e alla manutenzione sul Carmine, da parte del Comune.