Femminicidio a Pontecagnano: dimesso l'amico di Anna Borsa, riapre il salone di parrucchieri

E’ stato dimesso giovedì sera dall’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, il giovane di Pontecagnano Faiano, A.C, rimasto ferito subito dopo il femminicidio di Anna Borsa all’interno di un negozio di parrucchieri in via Tevere. A colpire il 38enne con due proiettili (uno al braccio e l’altro al petto), che aveva iniziato da poco una relazione con la vittima, è stato l’ex fidanzato della ragazza, A.E, attualmente rinchiuso nel carcere di Fuorni con l’accusa di omicidio. Il 38enne ora è a casa circondato dall’affetto di familiari e amici.

La riapertura del negozio

Intanto, come annunciato su Facebook, da ieri ha riaperto il Salone Sica dov’è avvenuto l’omicidio. “Ringraziandovi di cuore per l’affetto e la vicinanza ricevuti in questo periodo, comunichiamo alla gentile clientela che Sica Parrucchieri riaprirà venerdì 18 marzo. Per info e prenotazioni contattare già da oggi il numero 089383931. Grazie a tutti”.