Omicidio di Anna Borsa, l'ex fidanzato sceglie il silenzio davanti al gip: resta in carcere

E' stato convalidato il fermo in carcere per Alfredo Erra, l'omicida di Anna Borsa, la sua ex, il cui delitto è stato consumato a Pontecagnano pochi giorni fa. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al gip. Ha continuato a piangere ma senza dire nulla. E' accusato di omicidio volontario.

La decisione del giudice

E' stata invece raccolta la testimonianza di Alessandro Caccavale, ancora ricoverato nell’ospedale Ruggi di Salerno dopo l’intervento al polmone. Caccavale era nel negozio di parrucchiere, quando aveva provato a difendere Anna. L'indagato, invece, dopo aver ucciso la ragazza aveva sparato tre volte contro di lui. La famiglia di Anna, invece, chiede silenzio e riservatezza, stretta nel dolore da tre giorni, anche probabilmente per il rammarico di non esser riuscita a convincere la ragazza a denunciare l’uomo che da settimane la minacciava con messaggi e pedinamenti. I genitori, il fratello di Anna Vincenzo, stanno ricevendo in questi giorni tanti messaggi di cordoglio: «Alfredo ci ha uccisi tutti, ha distrutto il nostro tutto», continuano a ripetere.