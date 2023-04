Persone a passeggio sui binari, disagi per i treni in viaggio

Trovate persone a passeggio sui binari, ritardi per oltre un'ora. E' accaduto oggi pomeriggio, nei pressi della stazione di Pontecagnano Faiano. La circostanza è stata segnalata dai convogli, poi, che erano in transito su entrambi i sensi di marcia.

I ritardi

I primi rallentamenti si sono registrati dalle 17, con ritardi fino a 70 minuti per i treni in viaggio. Sul posto sono giunti gli agenti della Polfer per consentire il ripristino della circolazione.