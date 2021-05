Porto di Salerno cantiere aperto: spuntano i led al Molo Manfredi, prende forma la nuova imboccatura

Proseguono i lavori all'interno e all'esterno del porto commerciale dove le gru sono in movimento ormai da mesi per agevolare l'arrivo delle grandi navi da crociera ed accogliere al meglio i visitatori

Cantieri aperti nell’area tra il Porto e Piazza della Libertà. Prosegue la riqualificazione al Molo Manfredi dove sono stati cambiati tutti i led per illuminare la nuova pavimentazione nei pressi della Stazione Marittima.

Gli altri lavori in corsi

Inizia a prendere forma anche la nuova imboccatura del porto commerciale, al molo di sopraflutto o faro verde, dove continuano i lavori con due motopontoni che stanno facendo delle “siringhe” di pietrisco per consolidare il fondo marino dove saranno poggiati i cassoni; al molo di sottoflutto o faro rosso sono iniziate le opere di demolizione, perché sará accorciato di 100 metri. Fuori, in via Porto, sono quasi completati i lavori delle vasche inerenti il cantiere delle depurazioni dei reflui urbani provenienti da Cetara; successivamente con delle pompe di sollevamento verranno indirizzati nelle condotte che portano al depuratore.