Blitz al porto di Salerno: sequestrate 135 tonnellate di pellet contraffatto

La Guardia di Finanza, durante un’operazione svolta insieme all’Ufficio delle Dogane di Salerno, ha sequestrato, nel porto commerciale cittadino, 135 tonnellate di pellet, confezionate in 9000 sacchi da 15 kg cadauno, con segni contraffatti e ingannevoli. In particolare, sulle confezioni di pellet proveniente dall’Egitto destinato ad un’azienda del napoletano, infatti, erano riportati segni e diciture riconducibili all’Università Federico Il di Napoli - quale ente certificatore di qualità - ma anche lo stemma della Repubblica italiana. Ovviamente era tutto falso.

La denuncia

All’esito degli accertamenti, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti aventi segni falsi e caratteristiche qualitative diverse da quelle dichiarate, tali da indurre il consumatore medio in errore.Gli investigatori hanno prelevato campioni del pellet destinati ad essere analizzati per fare luce sulle sue caratteristiche.