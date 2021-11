"Correte, c'è una lite vicino al Molo": i carabinieri giungono sul posto e denunciano un parcheggiatore abusivo in trasferta

Non potendo esercitare la sua attività nella sua città, è andato a svolgerla in trasferta, ma non l'ha passata liscia. I carabinieri del Norm della sezione Radiomobile di Salerno, coordinati dal Comandante Interinale della compagnia, Graziano Maddalena, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, S.A. classe '71, pregiudicato salernitano, domiciliato a Baronissi, per violazione alla libertà vigilata.

L'operazione

Alle ore 22.50 di ieri, un equipaggio del reparto è intervenuto nei parcheggi adiacenti all‘ingresso del Molo Manfredi dove era stata segnalata una lite tra due persone. Sul luogo non c'era stato riscontro alla segnalazione, ma lì vicino è stata individuata una persona che corrispondeva alla descrizione fornita di uno dei due coinvolti nella lite, poi identificato in S.A.. Dagli accertamenti, l'uomo è risultato avere diversi pregiudizi penali, anche in relazione all’esercizio abusivo di parcheggiatore e per questo, denunciato nel 2017 per una tentata estorsione a danno di privato cittadino, era gravato dalla misura della libertà vigilata con divieto di trattenersi fuori dall’abitazione, a Baronissi, dalla ore 21 alle ore 7 del giorno successivo, nonché del divieto di allontanarsi dalla provincia di Salerno come da provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Napoli. Il parcheggiatore, dunque, è stato denunciato e segnalato al Questore per l’applicazione del Daspo.