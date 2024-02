"Pronto, è il 118? Ho accoltellato mia moglie!": ma era un falso allarme, arrestato marito ubriaco

Panico oggi a Capaccio Paestum, dove un uomo ubriaco ha telefonato al 118 affermando di aver ucciso la moglie a coltellate. Come riporta Infocilento, il fatto è accaduto in località Santa Venere, dove si sono precipitati i carabinieri e la Croce Rossa: hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando l’uomo in cucina completamente ubriaco, mentre la moglie era al lavoro.

Le indagini

Il 51enne è stato così denunciato in stato di libertà per procurato allarme. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine, ad ogni modo, per escludere casi di maltrattamenti in famiglia da parte dell'uomo.