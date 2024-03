Prysmian Fos Battipaglia, nuovo incontro al ministero: "Salvaguardare l'occupazione"

Al Ministero delle Imprese e del Made In Italy si è tenuto ieri un nuovo incontro per affrontare la crisi occupazionale della Prysmian Fos di Battipaglia, conseguente alla decisione dell'azienda di interrompere la produzione di fibra ottica in Italia. Le parti coinvolte, comprese le istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori, hanno raggiunto un'intesa preliminare. L'accordo prevede la ricerca di soluzioni per preservare i livelli occupazionali attraverso un piano di reindustrializzazione del sito produttivo "che privilegi, ove possibile, la continuità produttiva indiretta (per il tramite di altro operatore)".

Gli obiettivi

Un obiettivo immediato è il mantenimento attivo degli impianti per le prossime sei settimane, un periodo che servirà a identificare soluzioni operative. Nel frattempo, si discuterà di un piano di sostegno per i lavoratori, che include la definizione di strumenti per la tutela del reddito e l'attivazione di un piano sociale. Il processo di consultazione continuerà con un prossimo incontro il 19 marzo, dove verrà valutato il progresso dei piani discussi e si cercherà un accordo più ampio. La conclusione dell'incontro segna un passo avanti verso la risoluzione della crisi, con le parti che continueranno a lavorare congiuntamente nelle prossime settimane. .