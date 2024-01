Battipaglia, vertenza Prysmian Fos: convocato il tavolo al ministero

Il ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, ha convocato per il 15 febbraio un tavolo con azienda e parti sociali per discutere della vertenza Prysmian Fos di Battipaglia. La decisione è stata resa nota a seguito dell'incontro a Palazzo Piacentini con una rappresentanza dei vertici aziendali.

L'appuntamento

Il tavolo era stato richiesto dai sindacati e dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, in un'interrogazione ad hoc presentata al ministro Urso.