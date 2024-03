Pubblica illuminazione a Capaccio Paestum: interventi in località Laura, Gromola e Licinella

Taglio del nastro lunedì 11 e martedì 12 marzo, per i nuovi impianti di pubblica illuminazione in tre zone diverse di Capaccio Paestum: Laura, Gromola e Licinella. Si tratta di interventi di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione, per strade completamente sguarnite del servizio. In particolare, lunedì 11 marzo, alle 18.30, si procederà alla prima accensione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Vasca di Colmata, in località Laura, e alle 19.00 in via Gueglia, località Gromola. Martedì 13 marzo, alle 18.30, l’inaugurazione riguarderà via Vittorio Alfieri in località Licinella. Anche i nuovi impianti di pubblica illuminazione, che si vanno ad aggiungere agli interventi di efficientamento e agli impianti già realizzati ex novo, sono costituiti da pali con corpi illuminanti a tecnologia LED.

Il commento del sindaco Franco Alfieri