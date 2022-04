Carenza di igiene sul Rione Carmine: al via la raccolta firme di Avella “contro i disservizi di Salerno Pulita”

Al via la raccolta firme indirizzata al sindaco e al dirigente del settore Ambiente, promossa dal consigliere comunale Gennaro Avella, per denunciare la mancanza di igiene sul rione Carmine di Salerno. I cittadini, numerosi e muniti di Carta di Identità, stanno apponendo le firme sotto il seguente testo: “I residenti del rione Gelso (via Gelso, via Iannicelli, via Costanzella Calenda ecc…) lamentano un continuo disservizio da parte della società Salerno Pulita. - spiega Avella- Disservizio che si traduce in mancato o incompleto spazzamento della zona, sistematica mancanza della rimozione delle deiezioni canine e frequente spostamento, da parte del ‘caposquadra’, degli operatori in altra zona".

La richiesta all'amministrazione comunale è di intensificare i controlli ed eventualmente di individuare i responsabili di questo disservizio o ‘servizio a singhiozzo’”. Il consigliere Gennaro Avella aggiunge: “L’impressione è che il problema sia a monte. Gli operatori in via Gelso lavorano al meglio delle loro possibilità. Coloro che invece coprono le vie Iannicelli, Costanzella Calenda, San Giovanni Bosco e Prudente non sembrano profondere lo stesso impegno: qui rifiuti e deiezioni canine rendono arduo anche raggiungere le scuole da parte dei bambini. Spesso, poi, il servizio viene interrotto perché gli operatori sono dirottati verso altre zone. La spazzatura si accumula e il quartiere ne risente. Tanto che la pulizia è oramai percepita come l’eccezione, non la regola. I dossier prodotti in questi mesi lo testimoniano in maniera indiscutibile.

L'appello