"Dammi i soldi, muoviti", anziano rapinato sui binari della stazione: è caccia all'uomo

Momenti di tensione, ieri mattina, alla stazione di Eboli, dove un uomo armato di coltello ha minacciato un anziano che attendeva il treno sul binario facendosi consegnare i soldi che custodiva nel portafoglio. Poco dopo, lo stesso malvivente, si è avvicinato anche ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato per replicare la rapina. Ma questa volta è finita male, perché il giovane in divisa è riuscito a fuggire a bordo di un treno in partenza e a dare l’allarme.

Le indagini

E così sul posto sono giunti i carabinieri che, però, al loro arrivo non hanno trovato più il rapinatore, il quale si era dato subito alla fuga. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, i militari dell’Arma ora sono sulle sue tracce.