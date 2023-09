Salerno bersaglio di rapinatori e balordi: rubate tutte le attrezzature di Granozi, tentato furto anche al Cotasa

Non cala, l'allarme sicurezza a Salerno città, dove, nel giro di pochi giorni, sono stati registrati furti e rapine. Nel quartiere Arbostella, brutta sorpresa per Francesco Granozi, fondatore del gruppo i Musicastoria, da oltre venti anni sui palchi di tutta Italia. Due mixer audio professionali, due valigette con microfoni, palmare e archetti, casse audio: è questo il bottino del valore di circa 4mila euro, che alcuni malviventi hanno prelevato dalla Fiat Doblò dell’artista vietrese nella serata di ieri, 3 settembre. L’auto era parcheggiata in viale Verdi, nelle adiacenze dell’Arena Arbostella in corso in questi giorni. I responsabili, forse approfittando della distrazione della manifestazione, indisturbati hanno forzato il cofano del vano bagagli. Purtroppo è la seconda volta, che nella stessa zona, il musicista subisce il medesimo furto: il primo episodio analogo era stato registrato nel 2016. “La strumentazione serve per lavorare e per vivere e ora mi ritrovo a cominciare da zero, una tragedia”: le parole amare del leader dei Musicastoria.

Il quartiere da alcuni mesi è vittima di numerosi furti. A giugno, un’auto di grossa cilindrata fu rubata durante una delle serate del concerto di Vasco Rossi. Altre vetture negli ultimi giorni sono state forzate. "Occorrono telecamere e controlli serrati", tuonano i residenti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Mercatello.

L'altro episodio

Sempre a Salerno, ieri mattina, l’ennesima tentata rapina: nel mirino dei malviventi il Cotasa, il consorzio di radiotaxi Salerno. Tra le 8.30 e le 9, presso la centrale di Torrione, nei pressi del parco del Galiziano, un uomo con il volto coperto con un casco si sarebbe introdotto all’interno della struttura. Minacciando con una pistola la centralinista, si è fatto consegnare la borsa ed altro eventuale contante. La vittima, tuttavia, dopo il colpo, ha inseguito il rapinatore per tentare di fermarlo: nella fuga, l'uomo ha lanciato la borsa ed è nata una colluttazione con la dipendente che ha infine allertato le forze dell'ordine. La centralinista è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona per tutti gli accertamenti del caso: come riporta Le Cronache, Cotasa intanto ha sporto denuncia e già questa mattina saranno recuperate le immagini della videosorveglianza per avviare le indagini del caso e risalire all'identità del malvivente.