"Dacci i soldi o spariamo": rapina da 12mila euro a Salerno

Rapina questa mattina a Salerno: la vittima è un uomo che stava depositando 12mila euro presso uno sportello Bancomat nei pressi di parco Arbostella. Due persone in scooter e con il volto coperto, hanno minacciato l'uomo con una pistola, impossessandosi del denaro contante, per poi fuggire.

Indaga, dunque, la Polizia sull'accaduto, per risalire agli autori del colpo: preziose, per gli inquirenti, le immagini della videosorveglianza. Accertamenti in corso.