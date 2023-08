Rapina in un bar di Salerno: malvivente ripreso dalle telecamere

Momenti di paura, alle prime luci dell’alba, a Salerno, dove si è verificata una rapina all’interno di un bar "Night and day" del quartiere Mercatello. Un uomo armato di coltello e con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale minacciando con il fendente il barista che si stava organizzando per il lavoro giornaliero. Poi il malvivente ha aperto la cassa prelevando circa 200 euro ed è fuggito via.

Sul posto è giunta la Polizia di Stato, che dopo aver raccolto la testimonianza del barista, ha acquisito i filmati delle telecamere per risalire all’identità del rapinatore.