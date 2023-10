"Dacci bracciale e borsello" e gli puntano la pistola alla testa: rapinato imprenditore a Cava

Momenti di tensione, martedì sera, a Cava de’ Tirreni, dove un imprenditore è stato rapinato in località Sant’Arcangelo. L’uomo di 40 anni - riporta La Città - è stato avvicinato da due uomini che gli hanno puntato la pistola alla tempia facendosi consegnare il bracciale d’oro che indossava e il borsello con all’interno il telefonino, soldi e una pistola legalmente detenuto. Poi sono fuggiti via senza lasciare tracce. L’imprenditore, titolare di un’azienda con sede nell’agro nocerino sarnese, ha sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso.