Rapina a mano armata al supermercato 365 di Torrione: caccia al malvivente

Ennesima rapina a mano armata, a Salerno: in tarda serata, sabato, è stata la volta del supermercato 365 di via XX Settembre, a Torrione. Un malvivente si è introdotto nell'attività con il volto coperto e con una pistola, facendosi consegnare da una dipendente i soldi contenuti nella cassa, circa 4mila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter, probabilmente insieme ad un complice.

Sull’accaduto, indaga la Polizia di Stato: preziose, come sempre, le immagini della videosorveglianza per risalire all'identità del responsabile.