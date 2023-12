Rapina in un supermercato: due banditi in fuga con 40mila euro

Momenti di tensione, in via Unione Sovietica ad Eboli, dove, nei giorni scorsi, si è verificata una rapina all’interno di un supermercato. Due malviventi, con il volto coperto da mascherine ed armati di pistole, si sono fatti consegnare dai cassieri i soldi e poi si sono dati alla fuga.

Le indagini

Il bottino, alla luce dell’alta affluenza di clienti in occasione delle festività natalizie, ammonterebbe a circa 40 mila euro. Su quanto accaduto sono in corso le indagini del carabinieri, che dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno acquisito i filmati delle telecamere dell’attività commerciale per provare a risalire all’identità dei rapinatori.