Rapina armata "in stile Gomorra" in una tabaccheria: è caccia a due malviventi

Momenti di tensione, sabato scorso, a Scafati, dove due malviventi hanno messo a segno una rapina all’interno della tabaccheria Castaldo di Piazza Vittorio Veneto. I rapinatori, armati e con il volto coperto, hanno agito intorno alle 20 riuscendo a farsi consegnare l’incasso della giornata. Su quanto accaduto sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri. L’episodio è stato denunciato dal segretario cittadino del Pd Giuseppe Fontanella, che è tornato ad affrontare la questione sicurezza in città descrivendo la rapina alla tabaccheria “in pieno stile Gomorra”. Soltanto pochi mesi fa la stessa sorte capitò ad un altro esercente della stessa Piazza.

"All'indomani dell'annuncio del sindaco Aliberti sul potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, abbiamo detto chiaramente che le telecamere da sole non bastano. Oltre a rafforzare l'organico di tutte le forze dell'ordine del territorio, sono indispensabili misure strutturali per controllare il territorio insieme ai protagonisti del territorio stesso. È necessaria una visione complessiva della città e che non si limiti soltanto ad un paio di occasioni l’anno. Perché una città è veramente sicura quando è viva e vissuta sempre, tutti i giorni dell'anno, senza dover aspettare le grandi occasioni o i grandi festeggiamenti. Un'amministrazione adeguata deve garantire la sicurezza a tutte le cittadine e i cittadini della nostra comunità compresi coloro i quali, con coraggio e abnegazione decidono tutte le mattine di alzare la saracinesca della propria attività in una città in cui il degrado la fa da padrone per la maggior parte dell’anno. E vale per il centro di Scafati come per le periferie.Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà a Rino, Simona e Mariagrazia come a tutti gli altri esercenti vittime di episodi di delinquenza.Chiediamo al sindaco Aliberti e alla sua maggioranza di rimettere al centro dell’agenda politica e amministrativa la questione sicurezza, perché a Scafati si possa finalmente ritornare quanto meno a lavorare serenamente. Caro sindaco, vanno bene i cartelloni natalizi, vanno bene le fotografie, gli applausi, le fanfare e le sfilate di ospiti sui palchi. Ma governare una città non può essere solo questo.Massimo Troisi avrebbe commentato così:"Per fare arrivare i treni in orario mica c'era bisogno di farlo Capo del Governo? Bastava farlo capostazione!".