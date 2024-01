Rapina in una tavola calda: bandito in fuga con l'incasso

Momenti di tensione, nella tarda serata di domenica, a Sarno, dove un malvivente ha fatto irruzione all’interno di una tavola calda situata in via Buonaiuto. Il rapinatore - secondo quanto ricostruito - avrebbe minacciato il titolare con un’arma facendosi consegnare l’incasso di giornata. Poi si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul posto, successivamente, è giunta la Polizia di Stato che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, ha avviato le indagini per risalire all’identità del bandito.