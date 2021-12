Rapina al Trade Land di Battipaglia: tre arresti, l'operazione dei carabinieri

Sono scattati tre arresti dopo la rapina al Trade Land di Battipaglia: nelle prime ore di ieri, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare applicativo emesso dall’Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di tre napoletani indagati, in concorso, per rapina aggravata, lesioni, ricettazione e porto ingiustificato di armi. L’attività investigativa coordinata dalla dottoressa Bianca Rinaldi scaturisce dalla rapina commessa il 1° aprile scorso nella zona industriale di Battipaglia ai danni dell’esercizio di vendita all’ingrosso di bibite. Del gruppo faceva parte anche un quarto soggetto, S.F. anche lui del napoletano, sottoposto a fermo dai militari dell’Arma di Battipaglia nelle ore successive alla rapina.

Le indagini

I quattro, con un altro complice ancora ignoto, sono entrati all’interno dell’ingrosso di bibite con il volto travisato da mascherine e cappuccio, uno armato di pistola ed un altro di bastone in gomma telescopico ed hanno immobilizzato i cinque dipendenti e due clienti, legando loro i polsi con delle fascette da elettricista. Quindi hanno minacciato il titolare, un ebolitano di 48 anni, e si sono fatti consegnare l’incasso contenuto nella cassaforte (circa 15mila euro). Prima di fuggire i malfattori hanno derubato uno dei clienti, sottraendogli la somma di 2mila euro. Durante il colpo, uno dei dipendenti è stato picchiato con lo sfollagente telescopico, provocandogli lesioni ed escoriazioni guaribili in 7 giorni.

Gli accertamenti

I militari giunti sul posto, avvertiti dal titolare che era riuscito a liberarsi dopo la fuga dei rapinatori, sono riusciti subito ad individuare una delle due auto usate per la fuga, peraltro rubata, grazie al sistema di video-sorveglianza dell’esercizio e, con grande acume investigativo, hanno seguito i movimenti dell’auto grazie alle telecamere dei caselli autostradali e della città di Napoli. Le due vetture sono state individuate in un quartiere residenziale nei pressi della stazione Garibaldi di Napoli, proprio sotto casa degli indagati: uno dei soggetti, infatti, fu immediatamente riconosciuto grazie ai suoi abiti e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le successive indagini, condotte grazie all’analisi da parte del RIS di Roma delle tracce rinvenute sul luogo della rapina e nelle due vetture, dalla visione delle telecamere di sorveglianza cittadine di Napoli e dall’incrocio dei tabulati telefonici, hanno fornito elementi gravi e concordati sulla responsabilità dei tre arrestato che dovranno ora rispondere delle accuse contestate nella misura cautelare dal Gip del Tribunale di Salerno, aggravate dal fatto che sono tutti e tre recidivi.