Chiesa di San Leone tinteggiata di lilla, senza autorizzazione: inaugurazione rimandata a data da destinarsi

E' stata rinviata a data da destinarsi, la attesa riapertura della chiesa San Leone di Canalone. Ad annunciarlo a mezzo social, la parrocchia San Lorenzo Martire guidata dal parroco, don Luigi Aversa.

Il fatto

Al termine del restauro, infatti, era stata inizialmente programmata per domani, 21 marzo, la riapertura al Culto della Cappella, con la celebrazione della santa messa presieduta dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi. Ma l'appuntamento è stato rimandato in quanto, pare che, su disposizione del parroco, la facciata della chiesa sia stata tinteggiata con colori avorio e lilla , cromie mai approvate dalla Soprintendenza perchè non ritenute compatibili con il decoro e il valore culturale della Cappella stessa. Pertanto, in attesa di una nuova tinteggiatura indicata dalla Soprintendenza, la Chiesa di San Leone resta chiusa.