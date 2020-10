Riapre il Palasilvestri, la struttura sportiva di Matierno: attività a prova di norme anti-Covid

Riapre oggi il Palasilvestri, la struttura sportiva del quartiere Matierno tornata alcune settimane fa sotto la gestione del Comune di Salerno. Gli spazi del palazzetto saranno affidati alle diverse società cestistiche cittadine che ne hanno fatto richiesta e che hanno trovato un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, al fine di poter iniziare sin da oggi le attività sportive nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli anti-Covid.

Un risultato importante raggiunto dall’amministrazione comunale, con il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno che in prima persona hanno seguito una vicenda particolarmente sentita in un momento particolarmente delicato per le società sportive.