Autista della Sita Sud morto sul lavoro: l'appello di Cgil Salerno e Filt-Cgil Salerno

Le Scriventi Segreterie Provinciali, sono terribilmente addolorate per il tragico incidente sul lavoro avvenuto in data odierna, in cui ha perso la vita un giovane lavoratore della Sita Sud. Considerato la fatalità e la gravità dell’evento e constatata la grande solidarietà ricevuta nei confronti del lavoratore da parte delle istituzioni e dell’intera cittadinanza.

CHIEDIAMO

Al Sindaco di Castel San Giorgio e a tutta la Giunta Comunale la possibità di proclamare una giornata di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del giovane lavoratore.