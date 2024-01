Riciclaggio, frode ed associazione a delinquere: indagati anche nel salernitano

Ci sono anche tre persone di Battipaglia fra i 25 indagati nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza di Napoli, che ha scoperto un'ampia rete criminale dedita al riciclaggio di denaro. Il gruppo, svelato dalle indagini, includeva individui collegati al crimine organizzato e professionisti compiacenti. Complessivamente, sono state attuate 25 misure cautelari in diverse città italiane: oltre a Battipaglia, anche Napoli, Bologna, Prato, Pistoia, Monza, La Spezia e Genova sono state coinvolte. Un imponente sequestro di beni, del valore di circa 8,4 milioni di euro, è stato eseguito.

L'indagine

L'organizzazione criminale aveva diversificato i suoi investimenti illeciti, provenienti da frodi fiscali e contraffazione, in vari settori economici. Tra questi, spiccano l'abbigliamento di moda, la ristorazione e la vendita di orologi falsificati. Un altro investimento significativo è stato rilevato in una clinica per la cura dell'autismo a Campobasso, dove il gruppo aveva acquisito una quota pari al 50% del capitale, investendo 3 milioni di euro. Le persone coinvolte nell'inchiesta sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, tentata estorsione e tentato omicidio, tutti aggravati dal metodo mafioso.