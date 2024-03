Rischio furti in vista delle festività pasquali a Cava: l'appello di Senatore

Si avvicinano le feste Pasquali e il rischio furti in appartamento potrebbe ripresentarsi. "Purtroppo l’organizzazione criminale che flagellò nel periodo natalizio i cittadini cavesi specie quelli in periferia non è stata debellata per cui è ancora integra, efficiente e operativa a tutti gli effetti. - ha detto Alfonso Senatore, coordinatore regionale di Meridione Nazionale - Bisogna smantellarla o la spada di Damocle penderà sempre sulle nostre teste. Durante il periodo caldo lanciammo l’idea di fare ricorso al decreto che prevede il cosiddetto “Controllo di Vicinato” ad opera di volontari che con spirito di abnegazione diedero una grande mano per scongiurare diversi furti che restarono a livello di tentativo anche grazie alle nostre efficienti Forze dell’Ordine".

La nota di Senatore

Oltre a ringraziare loro dobbiamo ringraziare tutte le Istituzioni, Sindaco, Prefetto in testa, che hanno fatto si che i tanti volontari venissero inquadrati come corpo di Vedette in supporto alle Forze dell’Ordine uniche deputate a fronteggiare, anche armate. fenomeni di delinquenza predatoria traumatizzanti per le popolazioni civili. Il colpo finale la volta scorsa fu dato dai Carabinieri che impiegarono anche su nostra sollecitazione fatta all’ottimo Tenente dei carabinieri che abbiamo a Cava, il reparto cinofilo, unico capace di bloccare le via di fuga di questi delinquenti nei valloni, e sui monti, specie di notte. Il “Controllo di Vicinato” andrebbe però organizzato militarmente o para militarmente. E non mi pare sia così e comunque, purtroppo, non basterebbe perché visibile agli occhi dei ladri che controllano i controllori spostandosi a seconda dei loro movimenti e posizionamenti. L’allerta e soprattutto la cultura delle non omertà è di grande importanza ma bisogna fare molto di più e c’è bisogno di professionisti. Ora che le periferie sono sotto una pseudo vigilanza molto artigianale “alla men non peggio” c’è il rischio che l’attenzione dei ladri di appartamento, bene addestrati e del mestiere, si sposta al centro per cui e cosa buona e giusta avvisare i nostri concittadini affinché prestino maggiore attenzione alle loro cose e a quelle altrui avvisando subito le Forze dell’ Ordine.

"Le nostre Forze dell’Ordine, molto esperte e tra le migliori al mondo, sono a conoscenza di tali strategie ma un rafforzamento di uomini non farebbe male. Meridione Nazionale ha messo in atto i suoi sistemi per dare una mano ai cavesi ed è disposta a collaborare, come sempre, anche con l’amministrazione con i propri esperti- conclude- nonostante l’attuale Sindaco ha sempre snobbato la nostra associazione rifiutando la nostra gratuita collaborazione che è rivolta ai cavesi e non certo alla sua appartenenza partitica lontana da noi anni luce. La sicurezza non ha e non deve avere colori, bandiere e vessilli, ma ha solo bisogno di esperienze, capacità, e professionisti in uno dei settori più delicati e rischiosi del vivere civile".