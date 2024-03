Rissa ad Agropoli, intervengono forze dell'ordine e sanitari

Tensione, stamattina, in via Lungo Testene, non lontano dal Lido Azzurro, ad Agropoli: per cause da accertare, diverse persone hanno iniziato a litigare fino ad arrivare ad usare le mani.

I fatti

Pare che alcune persone, visti gli atteggiamenti anomali di un uomo verso un'anziana, abbiano cercato di fermare quest'ultimo. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta causa e la dinamica della rissa: sul posto, anche i sanitari del 118.