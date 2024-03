A San Marzano Sul Sarno, la comunità è unita nella preghiera per un giovane di 19 anni, attualmente in coma farmacologico all'ospedale Moscati di Avellino, a seguito di una violenta rissa. Il drammatico evento ha visto coinvolti otto ragazzi, con età compresa tra i 18 e i 20 anni, provenienti da Avellino e Prata di Principato Ultra. Durante il conflitto, avvenuto in via Montuori ad Avellino, il 19enne di San Marzano ha subito gravi ferite alla testa e agli zigomi, che hanno necessitato un intervento neurochirurgico d'urgenza. Le cause della rissa, ancora al vaglio degli inquirenti, sembrano riconducibili a futili motivi. La Procura e la Squadra mobile, che hanno sequestrato i cellulari dei coinvolti per analizzarne le conversazioni, sono al lavoro per fare luce sulla vicenda, assistiti dagli avvocati delle due parti.