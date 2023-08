Rissa tra italiani e stranieri a Battipaglia: 18enne accoltellato in strada

Momenti di tensione, questa sera, a Battipaglia, dove un ragazzino marocchino di 18 anni è stato accoltellato durante una rissa avvenuta, in via Italia, tra un gruppo di giovani del posto ed una comitiva di stranieri.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il diciottenne in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita all’avambraccio sinistro, fortunatamente non grave. Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.